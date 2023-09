Messico, l’ufologo Jaime Maussan in parlamento: “Ecco i cadaveri di due alieni. Non siamo soli” VIDEO

Jaime Maussan, giornalista e ufologo, al Congresso messicano ha mostrato quelli che lui indica come “due cadaveri alieni”. Secondo l’ufologo, i corpi sono stati ritrovati in Perù nel 2017 e avrebbero 1.000 anni. “Dobbiamo avere il coraggio di accettarlo – ha aggiunto Maussan -, siamo visitati da intelligenze non umane che vengono sulla Terra dalle profondità dell’universo, potremmo persino viaggiare verso altri universi”.

Messico, l’ufologo Jaime Maussan in parlamento: “Ecco i cadaveri di due alieni”

L’ufologo si chiama Jaime Maussan Flota e mentre spiegava che “non siamo soli in questo vasto Universo” e “in questo momento stiamo facendo la Storia” ha fatto aprire due piccole bare scure di fianco a lui contenenti due salme ben conservate.

Maussan ha sottolineato che gli esemplari sono stati analizzati dall’Università Nazionale Autonoma del Messico (UNAM), dove gli scienziati sono stati in grado di estrarre il Dna e di utilizzare la datazione al radiocarbonio per stabilire l’età. All’ufologo si sono uniti all’udienza il tenente Ryan Graves, ex pilota della Marina statunitense che ha testimoniato all’udienza del Congresso degli Stati Uniti di luglio, e il professor Avi Loeb, docente di astrofisica ad Harvard.

“Sono i corpi extraterrestri risalenti a più di mille anni fa – dice l’ufologo – e sono stati ritrovati a Cusco, in Perù. Sono già stati studiati dall’Università Nazionale Autonoma del Messico utilizzando l’analisi del carbonio 14”.

(video preso dal canale YouTube NMás)