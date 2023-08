Famiglia di 5 persone viaggia sullo scooter per andare al mare. Accade su una strada a Pozzuoli in provincia di Napoli. L’intera famiglia è stata ripresa in un video da un automobilista: a bordo ci sono due adulti e tre ragazzini tutti rigorosamente senza casco. Alla guida c’è la madre che tiene in braccio il più piccolo dei tre figli.

Famiglia viaggia sullo scooter senza casco: la mamma guida con in braccio uno dei figli

A denunciare l’accaduto e a diffondere il filmato è il deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli. Che scrive: “Adulti che mettono in pericolo la vita dei loro stessi figli e li educano a diventare dei selvaggi. Un’intera famiglia, due adulti e tre bambini/ragazzini, è stata sorpresa a bordo di un unico scooter. Ovviamente, come avviene in questi casi, erano tutti sprovvisti di casco”.

“L’allegra famigliola sembrava ‘organizzata’ per andare al mare”

Prosegue Borrelli: “L’allegra e sprovveduta famigliola, che sembrava ‘organizzata’ per andare al mare, viaggiava sulla strada di via Campana quando è stata immortalata da un automobilista (…).