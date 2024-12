“Vedo dello spazio politico che guarda a sinistra. Io non so cosa abbia in testa Ruffini. Non metto casacche addosso a nessuno, ma non metto neppure veti. Il federatore del centro, chiunque sarà, nei prossimi mesi dovrà convincere le persone che oggi votano Forza Italia”. Con queste parole, in un’intervista a QN, Matteo Renzi, leader di Italia Viva, ha spiegato il suo pensiero sul futuro del centro politico.

Le sfide di Forza Italia

Alla domanda sull’attuale forza di Forza Italia, Renzi ha risposto: “Ma ha un grande nodo che sta per venire al pettine: l’autonomia. È un dato infatti che il partito sia più forte in regioni come Campania, Calabria e Sicilia, dove probabilmente vincerà il No. A quel punto si porrà un problema grosso”.

La norma ‘anti-Renzi’

Riguardo alla proposta di vietare ai parlamentari di percepire compensi all’estero, Renzi ha replicato: “Il fatto che Meloni sia talmente ossessionata da me da proporre una norma ad personam dal vago sapore sovietico significa che teme la nostra opposizione. Non conta la percentuale: quelli al centro sono voti che valgono doppio, e chi li prende conquista il governo del Paese. Si è visto con le ultime elezioni. Guardi alla sconfitta in Liguria e alla vittoria in Umbria”.

La proposta sull’Albania

Renzi è tornato sulla sua proposta di utilizzare il centro migranti in Albania come carcere per i detenuti albanesi: “Parlo di detenuti che sono in carcere in Italia per aver commesso un reato. Loro invece ci mandano gli innocenti che attraversano il mare in cerca di un futuro migliore. Inoltre, mandare in Albania i detenuti albanesi significa permettere ai loro parenti di andarli a trovare. E permetterebbe a noi di dare qualcosa da fare a tutti quei poliziotti e quelle guardie carcerarie che abbiamo mandato lì a spese dei contribuenti. Libereremmo spazio nelle nostre carceri sovraffollate. È una soluzione ‘win-win'”.

Il futuro politico

Sul Partito Democratico guidato da Elly Schlein, Renzi ha affermato: “Il Pd di Schlein credo abbia tutto l’interesse che nasca un centro che si è già rivelato decisivo per vincere”. Quanto al Movimento 5 Stelle, Renzi ha concluso: “Come finirà il M5s? Credo purtroppo che non lo sappiano neanche loro”.