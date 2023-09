Provedel “bomber” e la Lazio pareggia all’ultimo contro l’Atletico Madrid VIDEO

La Champions League della Lazio inizia con un pareggio, un pareggio siglato all’ultimo secondo dal portiere Provedel. Un colpo di testat provvidenziale, che concretizza una partita giocata bene a larghi tratti, ma con poca precisione negli ultimi metri.

Lazio-Atletico Madrid, Provedel pareggia all’ultimo

Nel primo turno del Gruppo E tra la Lazio e l’Atletico Madrid finisce 1-1 al termine di una partita tirata ed equilibrata contro l’avversario forse più forte del girone. All’Olimpico l’uomo del match è Provedel. Dopo il gol di Barrios (29′) nel primo tempo con la complicità di una deviazione di Kamada, ci pensa infatti il portiere biancoceleste nel recupero a rimettere tutto in equilibrio al 95′ di testa su perfetto assist di Luis Alberto.

Anche in serie B un gol all’ultimo respiro

“Penso di non rendermene ancora conto, il calcio nelle cose belle e cattive è rapido e veloce, stasera me la godo”, ha detto subito dopo la fine del match Provedel ai microfoni di Sky Sport. “È stato un bel gol? Diciamo che ho studiato Immobile”, ha aggiunto. E a chi gli chiedeva se fosse più bello il gol di questa partita o quello del 2020 realizzato con la Juve Stabia, Provedel ha risposto diplomatico: “Tutti e due hanno un grande significato per me, erano due situazioni diverse”. Infatti non è la prima volta per Provedel. Anche se in una categoria ben diversa. Il 7 febbraio 2020, quando difendeva i colori della Juve Stabia, in Serie B, Provedel firmò il gol del 2-2 contro l’Ascoli, sempre nei minuti di recupero.