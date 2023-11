Sepolto vivo in una bara, MrBeast sopravvive per 7 giorni VIDEO

MrBeast ha passato una settimana sepolto vivo in una bara, sopravvivendo mangiando cibo in scatola e utlilizzando bottiglie di plastica per i suoi bisogni. E’ la sfida estrema con cui il famosissimo youtuber ha messo alla prova i propri limiti. James Stephen Donaldson, meglio noto come MrBeast, vanta oltre 200milioni di iscritti al suo canale Youtube e quasi 50milioni di follower su Instagram, dove è diventato una figura iconica proprio per le sue imprese sconsiderate.

MrBeast, l’ultima sfida: sepolto vivo in una bara

Il video inizia con l’annuncio della sua impresa: trascorrere sette giorni sepolti in una tomba appositamente costruita. La struttura è fornita di tutto il necessario per sopravvivere: acqua, cibo in scatola, pesi per consentire un minimo di allenamento muscolare e un sistema di areazione. L’impresa non è stata realizzata al solo fine di dimostrare coraggio, ma anche per attirare sponsor, con il cibo in scatola sponsorizzato che diventa parte integrante del video. L’esperimento non è stato una passeggiata per MrBeast, che una volta rivista la luce del Sole è scoppiato in lacrime.

Il rischio emulazione

Nonostante la spettacolarità dell’impresa, e la possibile emulazione, è sempre bene ricordare che dietro i video di MrBeast c’è un intero team di professionisti, tra medici, avvocati e addetti alla sicurezza, per garantire l’incolumità del protagonista e dello staff.