Sparatoria centro commerciale Texas: il killer esce dall’auto e apre il fuoco VIDEO

Un frame del video che riprende alcuni momenti della sparatoria in un centro commerciale in Texas

Una serie di video mostrano l’uomo della sparatoria in un centro commerciale alla periferia di Dallas, in Texas, uscire da una macchina grigia nel parcheggio del centro commerciale e sparare sulla gente.

Cosa si sa sulla sparatoria al centro commerciale in Texas

L’uomo – che ha ucciso otto persone – secondo le prime ricostruzioni aveva convinzioni neonazista e suprematiste. Il killer è stato identificato col nome di Mauricio Garcia, 33 anni.

Secondo le fonti, l’uomo indossava una maglietta con la sigla ‘Right wing death squad’, lo squadrone della morte di destra. Oltre al fucile d’assalto e alla munizioni che aveva con se’, sono state trovate diverse armi nella sua auto. Stando a quanto appreso dal Washington Post al momento dell’attacco Garcia viveva in un hotel di Dallas.

“Ancora una volta chiedo al Congresso di approvare una legge che vieti le armi d’assalto e i caricatori ad alta capacità e che imponga controlli sul background di chi vuole acquistare un’arma. Non abbiamo bisogno di altro per tenere le nostre comunità al sicuro”, è stato l’appello del presidente americano che dall’inizio del suo mandato preme, invano, affinchè le “armi da guerra” siano tolte dalle strade americane. Dall’inizio dell’anno ci sono state già oltre 200 sparatorie di massa negli Stati Uniti. L’ultima, quattro giorni fa, in un ospedale di Atlanta ma l’elenco è lunghissimo.

Il video della sparatoria al centro commerciale in Texas

Qui il link al video completo pubblicato dall’agenzia Ansa.

In questo video la stessa scena a partire da 0.55. Attenzione: le immagini sono sconsigliate ad un pubblico sensibile.