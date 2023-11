Oroscopo 28 novembre tutti i segni, amore, lavoro, soldi e fortuna

L’oroscopo del 28 novembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 28 novembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 28 novembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Potreste esaminare ripetutamente un’idea o un’opportunità ed essere incerti sul da farsi. Il consiglio astrale odierno è quello di evitare di prendere decisioni importanti…

Oroscopo 28 novembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Se oggi riguardo a un fatto o a una questione sarete convinti di avere ragione, fino a che punto sarete disposti ad arrivare? È ammirevole difendere la vostra posizione, ma dovreste evitare di entrare in una lotta di potere…

Oroscopo 28 novembre Gemelli (21 maggio-21 giugno) La Luna nel vostro segno vi dota delle energie necessarie per affrontare un progetto che avete rimandato. Procedete senza preoccuparvi se lo state gestendo nel modo più efficiente possibile…

Oroscopo 28 novembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Potrebbero essere molte le persone che oggi si rivolgeranno a voi per chiedere un consiglio o sfogarsi ma a meno che non abbiate impegni di lavoro di alcun tipo, dovrete mettere dei limiti…

Oroscopo 28 novembre Leone (23 luglio-23 agosto) Potreste fare a meno di inutili distrazioni ma avrete comunque difficoltà a concentrarvi sui compiti da svolgere. La tentazione di coinvolgervi nelle conversazioni con gli amici o di interagire sui social media, sebbene piacevole,..

Oroscopo 28 novembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

E’ una giornata in cui sarete pronti a gestire parecchi impegni di lavoro contemporaneamente ma sarete più efficienti e otterrete risultati migliori pianificando una cosa alla volta…

Oroscopo 28 novembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre) Vorreste chiarire una questione ma esitate e continuate a tacere? In questo caso dovete invece parlare senza girarci intorno poiché tacendo la situazione potrebbe solo peggiorare…

Oroscopo 28 novembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Belle energie e buonumore vi garantiscono un’ottima giornata. Non permetterete alle piccole contrarietà di rovinare questo martedì!…

Oroscopo 28 novembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Nel lavoro, il boss o i superiori vi osserveranno con attenzione dunque è tempo di giocare le vostre carte e dare il meglio. State pur certi che sarete notati e li impressionerete favorevolmente….

Oroscopo 28 novembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Che si tratti di amici o familiari, a volte consigli – spesso non richiesti – che offrono possono essere completamente sbagliati e questa è la situazione in cui oggi potreste trovarvi.,,

Oroscopo 28 novembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Marte in Sagittario accentua il desiderio di raggiungere uno dei vostri obiettivi o di realizzare una delle vostre speranze….

Oroscopo 28 novembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Ipersensibili, oggi siete come spugne e assorbite le vibrazioni di chi vi circonda. Fate dunque attenzione a dire “sì” alle richieste d’aiuto o a persone negative che senza rendervene conto esaurirebbero le vostre batterie energetiche…