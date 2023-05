“Introduzione al collage”: il programma dell’evento a Manziana (Roma) per il World Collage Day

In occasione del World Collage Day, a Manziana, comune alle porte di Roma, si terrà l’evento-iniziativa “Introduzione al collage”, in programma il 12-13-14 maggio a Largo Firenze, presso la biblioteca comunale. Il World Collage Day è una celebrazione internazionale del collage che ha luogo annualmente il secondo sabato di maggio. Iniziato da Kolaj Magazine nel 2018, si invitano gli artisti a connettersi oltre i confini per celebrare un mezzo artistico che eccelle nel riunire cose diverse e creare nuove forme e nuovi modi di pensare.

Ric Kasini Kadour, l’editore di Kolaj Magazine, spiega: “Abbiamo creato il World Collage Day perché volevamo onorare questa comunità di artisti e ricordare al mondo come ci può essere uno spirito di cooperazione, sostegno reciproco e creatività”. Una delle cose notevoli del collage è la sua capacità di coinvolgere le persone indipendentemente dal livello di abilità. Gli artisti professionisti si siedono fianco a fianco con chi impugna le forbici per la prima volta. Questo è unico in un mondo dell’arte che spesso si basa sulla gerarchia e lo status. La comunità del collage è generosa, gentile e accogliente e si capisce perché il Collage possa essere contemporaneamente un mezzo, un genere, un aggregatore ed abbia la capacità di diventare movimento artistico del 21° secolo. Ricetta base del collage: “Prendete dei giornali, dei fogli colorati, delle fotografie, armatevi di un paio di forbici, ritagliate figure e forme che vi piacciono, cospargete di colla il retro dei fogli e disponete i diversi elementi su un supporto. Si creerà una configurazione inedita, fatta di incontri formali imprevisti” (Vèronique Mauron).

“Introduzione al collage”: l’evento a Manziana

Quest’anno il giorno mondiale del collage cade di sabato 13 Maggio. Così per l’occasione per tutto il fine settimana 12/13/14 Maggio 2023 l’evento punterà ad introdurre il collage e dare diverse opportunità di partecipazione

(volendo si possono fare tutte).

Meet up: incontri liberi per creare collages in autonomia e in compagnia di amici ed altre persone presenti. Il materiale viene messo a disposizione dei partecipanti dagli organizzatori. Questa opzione è disponibile per la durata di tutto l’evento negli orari di apertura (eccetto durante gli orari di laboratorio guidato).

Laboratorio guidato giornaliero ad orari stabiliti:

Venerdì 12 maggio ore 17

Sabato 13 maggio ore 16

Domenica 14 maggio ore 11

Opzione per chi vuole una introduzione al collage, seguire indicazioni e costruire un collage secondo il tema proposto con la guida delle conduttrici Elsa ed Ariane. Il materiale viene messo a disposizione dei partecipanti dagli organizzatori.

Kit di ritagli e l’esposizione

Opzione per coloro che non possono rimanere ma vogliono comunque iniziare a fare un collage. Sarà regalato un pacchettino di ritagli vari (fino esaurimento scorte) che permettono di fare un collage a casa propria. Chi vorrà potrà poi consegnare il collage creato agli organizzatori che esporranno il lavoro insieme ad altri collages dei partecipanti.

Mostra delle opere di collage

Si potrà entrare, fare un giro, due chiacchiere e guardare i collages fatti da Elsa ed Ariane e altro materiale interessante che riguarda il mondo del collage. Ci sarà poi un rinfresco finale domenica 14 maggio alle 18.

Gli orari di apertura sono:

Venerdì 12 maggio dalle ore 15:30 alle 19: laboratorio guidato ore 17

Sabato 13 maggio apertura dalle 10 alle 19: laboratorio guidato ore 16

Domenica 14 maggio apertura dalle 10 alle 19: laboratorio guidato ore 11

Ingresso libero. I bambini sono benvenuti ma devono essere accompagnati dai genitori.

Biografia delle artiste di Collage

Elsa Leone vive e lavora a Roma, è un’illustratrice e collagista. Crea collages da cinque anni. Ama la carta e il collage è una tecnica che l’ha appassionata fin dal primo momento per la sua forza visiva. I suoi collages sono tutti analogici, costruiti con ritagli di carta di ogni genere e provenienza, insieme a tanta colla. Potete seguire Elsa su Instagram @elsabottingleone.

Ariane Valesqua vive e crea in Italia da molti anni. Ha iniziato il suo percorso artistico con la pittura intuitiva.

Nel 2018 approda al Collage, che utilizza inizialmente, come strumento per la conoscenza di sé e diventa parte integrante della sua espressione creativa e fonte di rinnovata ispirazione. Potete seguire Ariane su Instagram @arianevalesqua.