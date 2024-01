Le 10 più importanti mostre del 2024: protagonisti i grandi maestri come Picasso Munch, Van Gogh, Goya, CaravaggioLe 10 più importanti mostre del 2024: protagonisti i grandi maestri come Picasso Munch, Van Gogh, Goya, Caravaggio

Le 10 più importanti mostre del 2024: è l’anno dei maestri. Ecco le 10 mostre più importanti dell’anno.

Sotto i riflettori i capolavori di pittori che hanno fatto la storia dell’arte: Picasso, Munch, Van Gogh, Goya, Caravaggio.

Un calendario di eventi da non perdere. Eccoli.

1) A MILANO con Picasso e Munch – A palazzo Reale dal 20 settembre. In mostra 80 capolavori del padre del cubismo e il precursore dell’espressionismo.

2) A ROMA con Goya e Caravaggio – Ai Musei Capitolini dal 9 gennaio al 25 febbraio due giganti dell’arte. Il dipinto di Goya arriva dal Prado.

3) A TRIESTE con Van Gogh – Al museo Revoltella dal 22 febbraio al 30 giugno sono esposti 50 capolavori di Van Gogh. Mostra che segue e insegue il successo di Roma.

4) A BRESCIA trionfo dei Macchiaioli – A palazzo Martinengo dal 20 gennaio al 9 giugno, in 10 sezioni sono esposte le opere di molti artisti tra cui Giovanni Fattori, Telemaco Signorini, Silvestro Lega. Artisti tutti toscani e anticonformisti che contrastavano il classicismo accademico fiorentino.

5) A FIRENZE per i caduti – A Palazzo Strozzi (22 marzo- 21 luglio) sarà allestita la mostra “Anselm Kiefer Angeli Caduti”. Una selezione di opere storiche.

6) A VENEZIA con la Biennale – In laguna si rinnova l’appuntamento con la Biennale Arte in due tempi: pre apertura il 17 aprile, chiusura il 24 novembre. Titolo della edizione n. 60: “ Stranieri ovunque”.

7)PADOVA TUTTA PER MONET – Dal 9 marzo al Centro Culturale Altinate San Gaetano, saranno esposti 50 capolavori del padre dell’impressionismo tra cui le famosissime Ninfe (1899).

8)A PISA le foto di McQurry – Dal 7 aprile agli Arsenali della Repubblica sarà allestita la mostra di un grande maestro della fotografia contemporanea: lo statunitense McQurry. Un maestro che sa spaziare in più generi: dalla fotografia di guerra alla fotografia urbana e,soprattutto, ai ritratti come la celebre fotografia “ Ragazza afgana” scattata nel 1984; l’immagine divenuta una sorta di simbolo dei conflitti afgani degli anni ‘80.

9) A CATANIA una mostra tutta per Joan Miro’- In parete dal 20 gennaio, 80 opere dell’artista catalano (1893-1983; opere dei suoi tre periodi chiave: surrealismo, arte moderna, dadaismo.

10) A PARIGI e in altre 30 città francesi – Quest’anno si celebrano i 150 anni dalla mostra che diede vita al movimento impressionista – in testa Claude Monet (1840-1926) il padre dell’impressionismo. Ma il gruppo degli impressionisti comprende anche Renoir, Manet, Degas, Pissarro. Non un movimento monolitico, ogni artista ha rappresentato il tema in modo diverso.