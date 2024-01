Love story, mezzo secolo dopo avere fatto piangere una generazione in tutto il mondo, è tornata d’attualità perr la morte di Ryan O’Neal.

L’attore cco protagonista di “Love Story” è morto l’8 dicembre all’età di 82 anni: era malati di leucemia, proprio come, nel romanzo e nel film, la sua partnerr.

Commossa, Ali MacGraw, la Jennifer Cavalleri della vicenda, ha detto:

“Lavorare con Ryan, tanti anni fa, è stata una delle più grandi esperienze della mia carriera cinematografica, e da allora siamo rimasti amici per sempre. Era un attore abile, affascinante e anche divertente. So che gran parte del mio successo è dovuto alla sua generosità come co-protagonista”.

Ali MacGraw ora ha 84 anni: “È stato devastante sapere quanto fosse malato Ryan ormai da molti anni”.

“Per fortuna, era circondato da suo figlio Patrick e da un piccolo gruppo di amici intimi per tutta la vita. Il mio pensiero è rivolto a tutti e quattro i suoi figli e alle persone che lo hanno amato di più”.

“Mi mancherà lui e il divertimento che abbiamo condiviso… e prego che trovi finalmente la pace”, ha concluso.

MacGraw e O’Neal hanno recitato insieme nell’appassionato dramma romantico della Paramount Pictures “Love Story” nel 1970, da cui è nato un sequel nel 1978 intitolato “Oliver’s Story”.

La storia d’amore e tragedia segue una giovane coppia, Jenny e Oliver, che provengono da contesti socioeconomici diversi per sposarsi.

Il conflitto nasce quando Oliver scopre che la sua amata è malata terminale e muore, spezzandogli il cuore.

All’epoca sfuggì ai più il sottofondo razzista e classista della trama, con la ragazza di origine italiana al penultimo posto della scala sociale.

Il film ha incassato 173 milioni di dollari al botteghino mondiale al momento della sua uscita, ottenendo sette nomination agli Oscar e sette nomination ai Golden Globe.

MacGraw e Ryan O’Neal hanno riparrlato del loro film nel 2021 per il suo cinquantesimo anniversario.

All’epoca la coppia parlò a People del loro film di successo, riflettendo anche sulla classica ultima riga del film: “L’amore significa non dover mai dire che ti dispiace”.

Le parole furono pronunciate da Oliver dopo la morte di Jenny mentre usciva solennemente dalla sua stanza d’ospedale.

“Sto ancora cercando di andare a fondo della questione, perché ho dovuto dire “mi dispiace” molte volte nella mia vita”, scherzò O’Neal in quel momento.

“Il fatto che tocchi ancora le persone è sorprendente”, è intervenuto MacGraw.

O’Neal è “morto pacificamente”, aveva annunciato ieri sui social media suo figlio Patrick, 56 anni.

“Mio padre Ryan O’Neal è sempre stato il mio eroe. Lo ammiravo ed era sempre più grande della vita”, ha scritto emotivamente.

Anche se la causa della sua morte deve ancora essere rivelata, a O’Neal è stata diagnosticata la leucemia nel 2001 e il cancro alla prostata nel 2012.

Ha poi subito un intervento chirurgico alla schiena nel 2017 e ha sofferto notoriamente di alcolismo e abuso di droghe nel corso della sua carriera.

Anche sua figlia Tatum O’Neal, 60 anni, con la quale ha avuto una relazione traballante, ha condiviso una dichiarazione venerdì, affermando che “prova un grande dolore” per la morte di suo padre.