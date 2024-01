I film e le serie tv del momento su Netflix e Prime Video: da Fidanzata in affitto a Berlino

I cataloghi di Prime Video e Netflix sono tra i più vasti del panorama cinematografico e televisivo e offrono al pubblico una grande varietà di scelta. Vediamo quali sono i titoli del momento sulle due piattaforme, i film e le serie tv più viste e quelle appena aggiunte.

E’ da poco disponibile su Netflix la serie tv Berlino, prequel de La casa di carta. La serie tv è già nella top 10 della piattaforma. Stanno riscuotendo un notevole successo anche i film Wonder (2017) e Rebel Moon – Parte 1: Figlia del fuoco, di Zack Snyder.

Su Prime Video, tra i prodotti più visti, c’è la commedia con Jennifer Lawrence Fidanzata in affitto. Sulla piattaforma prosegue invece il successo della serie tv made in Italy Gigolò per caso, con Christian De Sica, Pietro Sermonti e Ambra Angiolini.

Netflix, i film e le serie tv del momento

Wonder (Film 2017, Drammatico) di Stephen Chbosky, con Jacob Tremblay, Julia Roberts e Owen Wilson.

Rebel Moon – Parte 1: Figlia del fuoco (Film 2023, Azione/Fantascienza) di Zack Snyder, con Sofia Boutella, Michiel Huisman e Charlie Hunnam.

Top Gun: Maverick (Film 2022, Azione) di Joseph Kosinski, con Tom Cruise, Miles Teller e Jennifer Connelly.

Il mondo dietro di te (Film 2023, Thriller/Drammatico) di Sam Esmail, con Julia Roberts, Ethan Hawke e Mahershala Ali.

Il mammone (Film 2022, Commedia) di Giovanni Bognetti, con Andrea Pisani, Diego Abatantuono e Angela Finocchiaro.

Nostalgia (Film 2022, Drammatico) di Mario Martone, con Pierfrancesco Favino.

Berlino (Serie tv 2023, Azione/Thriller) di Álex Pina, con Pedro Alonso e Michelle Jenner.

Un inganno di troppo (Serie tv 2023, Drammatico) con Michelle Keegan e Richard Armitage.

Odio il Natale (Seconda stagione, Commedia) con Pilar Fogliati.

Uno splendido errore (Serie tv 2023, Sentimentale).

The Crown (Sesta stagione, Drammatico) di Peter Morgan, con Imelda Staunton, Jonathan Pryce ed Elizabeth Debicki.

Prime Video, film e serie tv del momento