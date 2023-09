I film e le serie tv del momento su Netflix e Prime Video: da L’ultima notte di amore a One Piece

I cataloghi di Prime Video e Netflix sono tra i più vasti del panorama cinematografico e televisivo e offrono al pubblico una grande varietà di scelta. Vediamo quali sono i titoli del momento sulle due piattaforme, i film e le serie tv più viste e quelle appena aggiunte.

Su Netflix prosegue il successo di One Piece, serie tv tratta dall’omonimo manga di Eiichirō Oda. Da poco aggiunto sulla piattaforma ma già in top 10, c’è il thriller The Silencing – Senza voce, con Nikolaj Coster-Waldau. Su Prime Video sta ottenendo un buon successo L’ultima notte di Amore, thriller con protagonista Pierfrancesco Favino.

Netflix, i film e le serie tv del momento

La mia prediletta (Serie tv 2023, Drammatico).

(Serie tv 2023, Drammatico). One Piece (Serie tv 2023, Azione/Avventura).

(Serie tv 2023, Azione/Avventura). Di4ri (Serie tv 2023, Drammatico) di Alessandro Celli.

(Serie tv 2023, Drammatico) di Alessandro Celli. Who Is Erin Carter? (Serie tv 2023, Azione/Crime) di Jack Lothian.

(Serie tv 2023, Azione/Crime) di Jack Lothian. La probabilità statistica dell’amore a prima vista (Film 2023, Drammatico) di Vanessa Caswill, con Ben Hardy e Haley Lu Richardson.

(Film 2023, Drammatico) di Vanessa Caswill, con Ben Hardy e Haley Lu Richardson. The Silencing – Senza voce (Film 2020, Thriller) di Robin Pront, con Nikolaj Coster-Waldau e Annabelle Wallis.

(Film 2020, Thriller) di Robin Pront, con Nikolaj Coster-Waldau e Annabelle Wallis. Una femmina (Film 2022, Drammatico) di Francesco Costabile, con Lina Siciliano e Fabrizio Ferracane.

(Film 2022, Drammatico) di Francesco Costabile, con Lina Siciliano e Fabrizio Ferracane. Joker (Film 2019, Thriller/Drammatico) di Todd Phillips, con Joaquin Phoenix e Robert De Niro.

(Film 2019, Thriller/Drammatico) di Todd Phillips, con Joaquin Phoenix e Robert De Niro. State of Play (Film 2009, Thriller) di Kevin MacDonald, con Russell Crowe e Ben Affleck.

Prime Video, film e serie tv del momento