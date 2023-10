I film e le serie tv del momento su Netflix e Prime Video: da The Continental a One Piece

The Continental

I cataloghi di Prime Video e Netflix sono tra i più vasti del panorama cinematografico e televisivo e offrono al pubblico una grande varietà di scelta. Vediamo quali sono i titoli del momento sulle due piattaforme, i film e le serie tv più viste e quelle appena aggiunte.

Su Netflix è da poco uscita la nuova stagione di Sex Education, già nella top 10 della piattaforma, così come One Piece, serie tv tratta dall’omonimo manga di Eiichirō Oda. Su Prime Video è uscita la miniserie The Continental, spin-off della saga di John Wick.

Netflix, i film e le serie tv del momento

Sex Education (Quarta stagione 2023, Commedia/Drammatico) con Asa Butterfield e Gillian Anderson.

(Quarta stagione 2023, Commedia/Drammatico) con Asa Butterfield e Gillian Anderson. La mia prediletta (Serie tv 2023, Drammatico).

(Serie tv 2023, Drammatico). One Piece (Serie tv 2023, Azione/Avventura).

(Serie tv 2023, Azione/Avventura). Le vedove del giovedì (Serie tv 2023. Drammatico).

(Serie tv 2023. Drammatico). La probabilità statistica dell’amore a prima vista (Film 2023, Drammatico) di Vanessa Caswill, con Ben Hardy e Haley Lu Richardson.

(Film 2023, Drammatico) di Vanessa Caswill, con Ben Hardy e Haley Lu Richardson. Downsizing (Film 2017, Fantascienza/Commedia) di Alexander Payne, con Matt Damon e Kristen Wiig.

(Film 2017, Fantascienza/Commedia) di Alexander Payne, con Matt Damon e Kristen Wiig. Ondata calda (Film 2022, Thriller).

(Film 2022, Thriller). Ehrengard: l’arte della seduzione (Film 2023, Drammatico/Sentimentale) di Bille August, con Mikkel Boe Følsgaard.

(Film 2023, Drammatico/Sentimentale) di Bille August, con Mikkel Boe Følsgaard. The Silencing – Senza voce (Film 2020, Thriller) di Robin Pront, con Nikolaj Coster-Waldau e Annabelle Wallis.

Prime Video, film e serie tv del momento