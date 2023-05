I film e le serie tv del momento su Netflix e Prime Video: da The Mother a Il grande giorno

I cataloghi di Prime Video e Netlix sono tra i più vasti del panorama cinematografico e televisivo e offrono al pubblico una grande varietà di scelta. Vediamo quali sono i titoli del momento sulle due piattaforme, i film e le serie tv più viste e quelle appena aggiunte.

Su Netflix sta spopolando il film d’azione The Mother con Jennifer Lopez. Sulla piattaforma è stata recentemente aggiunta la serie tv spagnola In silenzio, già tra le più viste su Netflix.

Su Prime Video la seconda stagione della serie The Ferragnez, come prevedibile, sta ottenendo un grande successo. Dal 22 maggio sulla piattaforma è disponibile Il grande giorno, l’ultimo film del trio Aldo, Giovanni e Giacomo. Buon successo su Prime anche per l’ultimo film di Ben Affleck Air – La storia del grande salto e per Le otto montagne, con Alessandro Borghi e Luca Marinelli.

Netflix, i film e le serie tv del momento

Prime Video, film e serie tv del momento