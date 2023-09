Beka Beka, il calciatore del Nizza minacciava di gettarsi da un viadotto: messo in salvo dai pompieri

Un giocatore del Nizza, Alexis Beka Beka, ha minacciato di gettarsi da un viadotto, sull’A8, all’altezza di Magnan. Il 22enne è stato raggiunto dai primi soccorsi e dalle forze dell’ordine che – dopo alcune ore – sono riuscite a dissuaderlo e metterlo in salvo. Sul posto era arrivato anche lo psicologo del club.

Il ragazzo, 22 anni, secondo i giornali francesi ha sofferto recentemente di una forte delusione sentimentale. Versione smentita poi dalla polizia. Questa mattina si è fermato sulla corsia d’emergenza dell’autostrada con l’intenzione di lanciarsi nel vuoto. Con il giocatore ci sono state lunghissime trattative, sul posto sin dal primo momento sono stati presenti i servizi di emergenza e la gendarmeria.

Sotto shock tifosi e giocatori della squadra allenata dall’italiano Francesco Farioli autentica sorpresa in questa stagione essendo seconda in classifica proprio alle spalle del Brest primo con un punto in più.

Chi è Beka Beka

Nato a Parigi, prima di vestire la maglia del Nizza ha giocato a Caen e a Mosca, dove ha disputato 28 partite con la Lokomotiv. Nel 2021 ha sfidato due volte la Lazio in Europa League, giocando titolare sia in Russia sia all’Olimpico. Sempre nel 2021 ha preso parte all’Olimpiade di Tokyo con la nazionale francese. Vanta anche una decina di presenze in tutte le selezioni giovanili transalpine esclusa l’Under 21.