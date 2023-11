Una bimba di 3 anni è stata chiusa per punizione dai genitori nello scantinato. La piccola è morta soffocata dal suo stesso vomito. I genitori poi si sono sbarazzati del corpo della figlia gettandola in un fiume. Sascha Wensing, 40 anni, e sua moglie Maja Wensing, 39 anni, sono stati arrestati per la morte della loro figlia, a Dinslaken, nel Nord Reno-Westfalia, in Germania. Sotto inchiesta sono finiti anche sette operatori socio-assistenziali.

Bimba morta soffocata nello scantinato, arrestati i genitori

La piccola era stata rinchiusa in una stanza buia nel seminterrato per giorni. I genitori pare le lasciassero solo lo stretto indispensabile da mangiare. Mentre consumava del porridge però la piccola si sarebbe sentita male e senza nessuno ad assisterla è morta soffocata nel suo stesso vomito. Quando poi la coppia si è accorta dell’accaduto hanno gettato il corpicino in un fiume. Dalle indagini è emersa la responsabilità anche dei servizi sociali, accusati di non aver intrapreso azioni adeguate dopo essere stati informati di un possibile caso di abbandono di minori.