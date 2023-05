In Tirolo non solo si permette l’abbattimento di orsi e lupi che si avvicinano ai pascoli, ma ora si pensa anche di dare un premio ai cacciatori che se ne fanno carico. Lo racconta la Tt di Innsbruck, dopo che nei pressi di Umhausen lupo e orso hanno sbranato dodici pecore. Gli allevatori, intanto, stanno riportando a valle i loro animali che non sono liberi di pascolare sulle malghe con i grandi predatori nella zona. Pertanto, mentre l’Amministrazione tirolese prepara il decreto per dare il via libera agli abbattimenti, le pecore ritorneranno nelle stalle che però non sono attrezzate per l’estate, in cui si presume gli animali stiano all’aperto.

Il premio per i cacciatori che abbattono lupi e orsi

“Appena ci sarà il via libera ad Umhausen entreranno in azione i cacciatori che saranno premiati per liberare il territorio da orsi e lupi che si avvicinano ai pascoli. E’ un idea nata per motivare i cacciatori”, spiega il sindaco di Umhausen Jakob Wolf (il cui nome in italiano significa “lupo” ndr). “Alla riserva di caccia del comune di Umhausen che abbatterà un orso o lupo verrà ridotto della metà il canone della locazione per la riserva stessa”, spiega il sindaco.

Intanto in Tirolo una ricercatrice studia il ritorno dell’orso, informa la Tt di Innsbruck che ne ha parlato con Michaela Skuban.