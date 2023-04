Poche donne al lavoro? Colpa del “modello di famiglia mediterranea“. Siano esse “italiane, marocchine o turche di origine”. A sostenerlo, in un’intervista alla tv Ln24, è il ministro del Lavoro della Regione di Bruxelles, Bernard Clerfayt. Se il tasso d’occupazione femminile a Bruxelles rispetto al resto del Belgio è troppo basso è per questo modello mediterraneo. Queste le parole di Clerfayt: “Molte donne sono ancora in un modello mediterraneo, che siano italiane, marocchine o turche di origine… È un modello di famiglia in cui l’uomo lavora e la donna resta a casa per occuparsi dei figli”.

Poche donne al lavoro? Colpa della mentalità italiana

Le sue parole hanno scatenato l’ira innanzitutto dei Verdi e dei Socialisti e una pioggia di critiche sui social. Clerfayt milita nel Fronte democratico francofono, un partito di ispirazione liberale. Dal 2001 è sindaco di Schaerbeek, un comune di Bruxelles ad altissima concentrazione di migranti, soprattutto turchi e marocchini. Le parole del ministro hanno attirato l’attenzione anche del governo federale belga: “Davvero, da dove cominciare? Qual è il modello mediterraneo? E soprattutto, chiudere gli occhi di fronte a ragioni strutturali oggettive è sconcertante”, ha protestato via twitter Zakia Khattabi, ministro federale per il Clima di origine marocchine. “Caro Bernard Clerfayt, anche in questo caso ci sono oggettivamente e strutturalmente più ostacoli all’occupazione delle donne, soprattutto di origine straniera. È su questo che dobbiamo lavorare, invece di ripetere gli stereotipi”, ha incalzato il segretario di Stato della Regione di Bruxelles – e membro dei Verdi – Barbara Trachte.

Protestano i socialisti e i verdi, lui rilancia e non ritratta

In un comunicato, la federazione del Partito Socialista di Bruxelles ha ricordato che “nella capitale più di una famiglia su tre è composta da un solo genitore, l’86% dei quali sono donne, che i salari dei lavori poco qualificati sono indecenti e non coprono tutti i costi della cura dei bambini. E che, inoltre, il tasso di copertura degli asili nido nella regione di Bruxelles è solo del 30%”. Eppure, su Twitter, Clerfayt non ha ritrattato, anzi. Rispondendo ad uno dei tanti utenti che lo hanno messo nel mirino, il titolare del dicastero regionale del Lavoro ha rilanciato: “Ho sempre combattuto le disuguaglianze dando un nome alle cose. Descrivere un fatto non significa stigmatizzarlo e io lavoro ogni giorno per promuovere l’occupazione di tutte le donne a Bruxelles”.

Abobaker Bouhjar è un consigliere comunale. Su YouTube ha pubblicato il video in cui parla Bernard Clerfayt ed ha commentato la dichiarazione del ministro del Lavoro della Regione di Bruxelles: “Siamo mediterranei quando ci troviamo senza lavoro!!! Vergognoso e scandaloso. Quando si tratta di parlare di disoccupazione, per giustificare i tuoi trascorsi da ministro e i tuoi scarsi risultati, la colpa sarebbe dovuta ad un comportamento culturale, ad una cultura mediterranea. Ma questi sono prima di tutto i tuoi scarsi risultati”.