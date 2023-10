Super modella, ex coniglietta di Playboy, appena 38 anni. Tabby Brown è morta, ha annunciato un laconico scoop di The Sun. Perché non se ne sa di più di questa morte improvvisa.

Tabby Brown è morta

Tabby Brown aveva conservato la bellezza e una certa notorietà, su Instagram il suo profilo contava 300mila utenti.

Modella e coniglietta Playboy, aveva 38 anni

Aveva posato per PlayBoy e per riviste di successo come Cosmopolitan ed Elle. A Londra nel mondo della moda e dello spettacolo non ci si capacita. Le cause del decesso non sono state rese note. Preferiamo ricordarla con franchezza e il candore con i quali dimissionò Mario Balotelli con cui ebbe una relazione. “Ha troppe fidanzate”, dichiarò. In Inghilterra ricordano forse di più la storia d’amore con il nazionale Sterling.

Ad omaggiarla su Instagram la cantante NayNay: “Che luce eri, il tuo aspetto esteriore corrispondeva a ciò che avevi dentro. Sono scioccata e addolorata per la tua scomparsa. Riposa in pace Tabby”.