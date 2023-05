Trovato morto Ari Boulogne, l’uomo che diceva di essere figlio di Alain Delon

E’ stato trovato morto nel suo appartamento parigino Ari Boulogne, 60 anni, figlio dell’ex rockstar Nico e che disse di essere anche figlio dell’attore Alain Delon. La procura ha aperto un’inchiesta sulle circostanze della morte dell’uomo, che era paralizzato su un lato del corpo, e ha avviato un’indagine su una persona, definita la “compagna” di Boulogne, per mancato soccorso.

Ari Boulogne, morto il figlio illegittimo di Alain Delon

Boulogne, che viveva nel XV arrondissement parigino, era nato nel 1962 da Nico, nata Christa Päffgen, allora modella tedesca poi entrata nell’éntourage di Andy Warhol a New York e divenuta rockstar, prima con i Velvet Underground con Lou Reed e poi come solista, morta in un incidente di bicicletta a Ibiza nel 1988. Secondo quanto riporta Le Parisien, Ari Boulogne è stato trovato morto nella sua casa parigina venerdì notte: il corpo era in avanzato stato di decomposizione in salotto. La donna cinquantenne che ha chiamato la polizia dice essere la sua compagna ed era con il figlio 21enne: i due, sempre secondo quanto riporta Le Parisien, sono stati arrestati per omissione di soccorso per “”chiarire le circostanze in cui può essere avvenuta la morte della vittima, che era emiplegica”, ha dichiarato il procuratore.

Alain Delone ha sempre smentito

Ari prese il cognome della madre di Alain Delon, Edith Boulogne, che lo crebbe. Lui affermò di essere figlio anche dell’attore francese Alain Delon, che ha sempre smentito, malgrado l’evidente somiglianza fisica fra i due. Da alcuni anni aveva fatto una richiesta di accertamento di paternità presso la giustizia francese nei confronti dell’attore.