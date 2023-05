Accoltella la moglie, le cosparge il volto di alcol e le dà fuoco: lei grave, lui ricercato

Accoltella la moglie, poi le getta dell’alcol sul volto e le dà fuoco. La donna, di 32 anni, è ora ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Brindisi per ustioni al volto e ferite provocate da un’arma da taglio. Le condizioni della vittima sono giudicate disperate. L’aggressione è avvenuta nel pomeriggio di ieri, 29 maggio a Galatone, in provincia di Lecce, al culmine di una lite che si è consumata nella casa della coppia.

Accoltella la moglie poi le cosparge il volto di alcol e le dà fuoco

L’uomo, di origine marocchina e già noto alle forze dell’ordine, è fuggito ed è ora ricercato dai carabinieri. La donna, italiana, è stata prima accoltellata e successivamente sfigurata. L’uomo ha inoltre infierito dandole fuoco. Soccorsa e trasportata in ambulanza in codice rosso in ospedale i medici hanno anche riscontrato sul volto tre ferite da arma da taglio e gravissime ustioni.

Come si legge su LeccePrima, è stata la stessa vittima a indicare nel marito l’aggressore. Stando a quanto riferito proprio dalla 32enne, le avrebbe bagnato volto e capelli con alcool per poi innescare una fiammata con un accendino. L’uomo sarebbe quindi scappato con la Lancia Y della moglie e portando con sé un borsello contenente del denaro.

Il marito è ricercato

La donna è stata portata in ospedale: prima al centro ustioni e poi in sala operatoria. Adesso è in rianimazione. Il marito è ricercato. I carabinieri hanno sentito anche la madre della 32enne. Che la relazione fra i due non fosse serena, è attestato da diversi episodi. A gennaio, per esempio, l’uomo era stato arrestato in flagranza dai carabinieri per maltrattamenti, ma la donna non ha presentato denuncia.

