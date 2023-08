Dalle misure sul caro-voli a quelle per aumentare l’offerta del servizio taxi, dalla messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti alla ricostruzione dopo le recenti alluvioni.

Aerei e taxi, il decreto: tetto al caro-voli, più licenze

Il decreto legge ‘Asset e investimenti’ atteso, lunedì in consiglio dei ministri, secondo una bozza del provvedimento, si presenta come un omnibus di 24 articoli, tra cui peralro anche la proroga fino al 31 ottobre 2024 della cigs per i lavoratori Alitalia.

Vincoli agli algoritmi dei voli (dai prossimi bandi)

Arriva una stretta sugli algoritmi che determinano i prezzi dei voli. Secondo la bozza del decreto omnibus Asset e investimenti atteso lunedì al cdm, la fissazione dinamica delle tariffe aeree, in base al tempo della prenotazione, è vietata ad alcune condizioni.

Se è applicata su rotte nazionali di collegamento con le isole; se avviene durante un picco di domanda e conduce ad un prezzo di vendita del biglietto o dei servizi accessori, del 200% superiore alla tariffa media del volo. In tali casi è inoltre vietato fissare le tariffe in base alla profilazione web degli utenti o sul dispositivo usato, se questo comporta un pregiudizio.

Bandi straordinari, fino a +20% licenze taxi

I comuni capoluogo di Regione, le città metropolitane e i comuni sede di aeroporto internazionale sono autorizzati a incrementare il numero delle licenze di taxi, in misura non superiore al 20% delle licenze già rilasciate, tramite un concorso straordinario per il rilascio, a titolo oneroso, di nuove licenze.

Il concorso straordinario prevede, obbligatoriamente, l’uso di veicoli non inquinanti. Il concorso è aperto a chi è già titolare di licenza, ha svolto il ruolo di sostituto alla guida e ad altri soggetti in possesso dei requisiti di legge.