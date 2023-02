Una donna di 52 anni è stata aggredita e sfregiata dall’acido sotto casa. Ora è ricoverata all’ospedale di Padova e le sue condizioni sono rassicuranti. A salvarla è stato il freddo intenso di questi giorni che le ha fatto indossare una sciarpa e un berretto. E’ successo poco dopo le 23 di giovedì 16 febbraio a Sant’Elena, comune vicino ad Este in provincia di Padova.

La donna salvata dalla sciarpa e dal cappello

La donna stava rientrando a casa ed è stata sorpresa alle spalle da una persona che le ha lanciato dell’acido addosso. I Carabinieri hanno subito lanciato una caccia all’uomo e non hanno fornito informazioni. Non hanno nemmeno specificato se si tratti di un uomo o di una donna. L’acido non ha provocato gravi danno grazie ad una sciarpa e ad un berretto che indossava per via delle temperature basse di queste settimane. L’aggressore, dopo aver lanciato l’acido si è dileguato.

Il quartiere teme che ci sia un aggressore seriale

Ora si indaga sul movente scavando nella vita privata dalla vittima. L’unica cosa certa è che l’aggressore conosceva le sue abitudini. Gli investigatori hanno intanto acquisito le immagini della videosorveglianza per scrivere la parola fine a questo incubo in tempi brevi. La donna è stata soccorsa dal vicinato che ora teme che ci possa essere un aggressore seriale.

Forse dovresti anche sapere che…