Alluvione in Emilia, e ora? Quanta pioggia ci sarà ancora: cosa dicono le previsioni

L’intensa pioggia che ha provocato l’alluvione in Emilia Romagna, continuerà anche oggi, mercoledì 17 maggio, secondo le previsioni meteo. In alcune zone della Romagna è caduta il doppio della pioggia che normalmente cadrebbe in oltre due mesi. Nell’Appennino forlivese e imolese si sono superati i 200mm con pichi di 250mm, intorno a 200mm nelle adiacenti zone di pianura, 100/150mm sulla costa romagnola. Il maltempo, seppur più attenuato, interesserà anche gran parte del resto d’Italia, soprattutto le regioni centrali e quelle adriatiche.

Alluvione Emilia, le previsioni per oggi: quanta pioggia ancora?

Oggi, mercoledì 17 maggio, in Emilia piogge inizialmente intense sui settori orientali e in Romagna, ma in graduale attenuazione tra il pomeriggio e la sera. Al Centro perturbato su Toscana, Umbria e Marche con piogge e rovesci anche intensi al mattino, al pomeriggio temporali sull’Abruzzo interno. Instabile anche sul Lazio con piogge e rovesci intermittenti, ma in serata fenomeni in attenuazione sul versante tirrenico. Al Sud ampie schiarite in Sicilia, instabile sulle regioni peninsulari con fenomeni più intensi dapprima su Campania e Calabria tirrenica, dal pomeriggio in Puglia, anche temporaleschi. In serata attenuazione dei fenomeni. In Sardegna variabilità con tempo in prevalenza asciutto. Venti ancora tesi, occidentali al Sud, da nordest al Nord.