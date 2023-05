Alluvione, fino a 900 euro alle famiglie sfollate: cosa contiene il decreto maltempo

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto maltempo con le misure in sostegno per le zone colpite dall’alluvione. Il governo ha messo sul tavolo complessivamente 2 miliardi di euro per le zone colpite dall’alluvione. Tra gli interventi in programma la Cassa integrazione in deroga per tutti i dipendenti fino a 90 giorni, una tantum fino a 3 mila euro per i lavoratori autonomi costretti a interrompere l’attività e la sospensione dei termini relativi ai versamenti tributari e contributivi fino al 31 agosto.

Alluvione, fino a 900 euro alle famiglie sfollate

Intervenuto alla Camera per l’informativa urgente sull’alluvione, il ministro Nello Musumeci si è soffermato sull’assegnazione ai nuclei familiari la cui abitazione principale sia stata distrutta in tutto o in parte o sia stata sgombrata in esecuzione dei provvedimenti delle autorità competenti, di un contributo per l’autonoma sistemazione di 400 euro per i nuclei monofamiliari, 500 euro per i nuclei di due unità, 700 euro per quelli composti da tre unità, 800 per quelli composti da quattro unità, fino a un massimo di 900 euro mensili per i nuclei familiari composti da cinque o più unità.

“Semplificheremo le procedure di ricostruzione”

“Dobbiamo fare della messa in sicurezza del territorio nazionale la priorità dell’agenda politica di governo di questo Esecutivo e di tutte le sue articolazioni nel territorio”, ha affermato Musumeci, nella sua informativa sull’alluvione in Emilia Romagna. “La nostra – ha concluso – è una nazione più propensa a ricostruire che a prevenire. Eventi come quello in Emilia Romagna non si possono prevedere, ma si possono ridurre gli effetti disastrosi che produce. Serve un piano nazionale concepito in funzione di una strategia unitaria”. finora mancata, stiamo anche predisponendo progetti normativi per semplificare le procedure nella fase post-emergenziale che è quella della ricostruzione”.

Superbonus 110% per le villette fino al 31/12

Un’altra misura contenuta nel decreto maltempo approvato dal Cdm riguarda il superbonus al 110 per cento. Previsti tre mesi in più per beneficiarne per le villette nelle aree dell’Emilia-Romagna in stato di emergenza per le alluvioni. “Previsto il differimento al 31 dicembre 2023 del termine per l’ultimazione degli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori interessati, ai fini del bonus 110%”, recita il resto.