Bloccati in montagna, a 2mila metri, non lontano dalla vetta, perché con i sandali non riuscivano a varcare i detriti. È accaduto a quattro padovani – due ragazzi e due ragazze, tra i 20 e i 30 anni, con un cane al seguito – a Forni di Sotto (Udine) nelle Dolomiti friulane. La comitiva è stata tratta in salvo con un oneroso intervento dell’elicottero sanitario Fvg, con il tecnico del Soccorso alpino a bordo, che li ha raggiunti e recuperati con il verricello. L’allarme è stato lanciato quando si sono accorti che non sarebbero riusciti a scendere a valle prima che arrivasse il buio.

Non andate in montagna con i sandali

Il soccorso alpino del Friuli Venezia Giulia – regione dove non si pagano i soccorsi, nemmeno quelli per comportamenti inappropriati – ha lanciato un appello a recarsi in montagna seguendo regole di comportamento e un dress code sicuro: ad accompagnare l’invito, l’emblematica immagine dei piedi nudi dei giovani dispersi e dei sandali da spiaggia indossati dagli escursionisti. Fotografia che ha scatenato la polemica sui social, con più voci che ora invocano l’addebito dei costi del soccorso.

