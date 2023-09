Un’anziana si è vista occupare casa propria da tre marocchini. Il fatto è avvenuto in una palazzina popolare di Borgo Padova. A scoprire i tre abusivi sono stati i carabinieri, piombati in casa dopo le segnalazioni degli altri condòmini.

Anziana ricoverata in ospedale, tre marocchini le occupano casa

I tre vivevano da circa due settimane nell’alloggio gestito dall’Aeep (Azienda per l’edilizia economica e popolare) di Castelfranco. Quando i militari dell’Arma li hanno sorpresi, loro hanno cercato di giustificarsi dicendo di aver preso l’appartamento in affitto da un romeno. Sul possibile locatore, di cui gli indagati hanno fornito soltanto un nome di battesimo, sono in corso accertamenti per chiarire se effettivamente ci siano altre persone coinvolte.

Una volta sorpresi i tre, i carabinieri sono risaliti alla legittima inquilina, una 73enne che mancava da casa già da qualche settimana. La donna aveva avuto seri problemi di salute. Tanto da renderne necessario il ricovero all’ospedale e poi il trasferimento in una casa di riposo.

Denunciati e casa sgomberata

Gli altri condòmini però, non vedendo più la loro vicina di casa, si sono insospettiti vedendo i tre nuovi “affittuari”. Così hanno segnalato la situazione ai carabinieri ed è scattato il blitz. I militari hanno poi convocato la figlia dell’anziana, che frequentava saltuariamente l’appartamento. Da un sopralluogo eseguito insieme a lei è risultato non solo che la porta era stata forzata ma anche che mancavano vestiti e altri effetti personali. La casa, inoltre, versava in condizioni di degrado. L’appartamento è stato sgomberato e per i tre è scattata la denuncia.