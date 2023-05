Un’anziana di 100 anni, a causa della rottura di un femore, si è recata in ospedale, a Lamezia Terme, ma i medici le hanno ingessato l’arto sbagliato. Alla paziente sarebbe stata applicata una doppia ingessatura errata, raccontano i quotidiani locali.

Anziana si rompe il femore, ingessata per due volte la gamba sbagliata

A raccontare la storia è stato suo figlio che al Corriere della Calabria ha ricostruito le fasi dell’incidente. La mamma, dopo una caduta in casa, è stata trasportata al Pronto soccorso dove una radiografia ha diagnosticato la rottura del femore della gamba destra che è stata ingessata. Ritornata a casa, i dolori per la povera anziana erano lancinanti. A quel punto i famigliari hanno scoperto che l’ingessatura era alla gamba sbagliata, la sinistra. A quel punto l’anziana è ritornata in ospedale per una nuova ingessatura, stavolta all’arto destro. Ma il medico curante e il fisiatra si sono accorti che l’ingessatura era stata eseguita male, ancora una volta.

Indagine interna

E’ stato il commissario straordinario all’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro, Antonio Battistini, ad avviare l’indagine per raccogliere informazioni utili a fare chiarezza sul caso. “Ove fosse accertata – ha dichiarato il commissario straordinario dell’Asp – si tratta di una vicenda grave che richiede ogni opportuno approfondimento per fare luce sull’accaduto e per accertare eventuali responsabilità”.

Forse dovresti anche sapere che…