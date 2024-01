Arrivano neve, freddo e vento forte al Centro-Sud. Allerta gialla in Campania, Puglia, Basilicata e Calabria

Pronti al freddo? Pronti al freddo, alla neve e al vento forte? Una perturbazione, raccontano gli esperti della Protezione civile, sta portando sull’Italia correnti fredde di grecale che causeranno nevicate al Centro-Sud.

L’allerta meteo

Dalla notte, prevede l’avviso, ci saranno nevicate fino a 300-500 metri di quota su Abruzzo e Molise; fino a 400-600 metri su Campania, Puglia centro-settentrionale e Basilicata con apporti al suolo moderati, fino a localmente abbondanti alle quote superiori di Basilicata e Campania; in graduale calo fino a 600-800 metri sulla Calabria centro-settentrionale. Dalla sera-notte di oggi si prevedono inoltre venti da forti a burrasca su Lazio settentrionale, settori appenninici di Abruzzo e Molise, Puglia, Basilicata, Campania e Calabria, con raffiche di burrasca forte specie sulla Puglia meridionale e sui settori ionici della Calabria. Dal primo mattino di domani, persisteranno infine venti da forti a burrasca, con raffiche di burrasca forte su Liguria, Emilia-Romagna, Marche, Umbria e Toscana, con particolare riferimento ai settori appenninici e costieri. Forti mareggiate sulle coste esposte. Valutata per domani allerta gialla su ampi settori di Campania, Puglia, Basilicata e Calabria.