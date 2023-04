Incubo in ascensore a Brindisi, dove una famiglia è precipitata nel vuoto per circa due piani mentre scendeva al pian terreno. E’ accaduto domenica mattina, intorno alle 11, in un palazzo di via Ofanto, nel quartiere Perrino.

Marito e moglie erano saliti in ascensore al quinto piano, dove abitano, insieme ad un terzo inquilino, quando si sono sentiti letteralmente mancare il pavimento sotto i piedi. Il mezzo è precipitato dal quinto al terzo piano per circa sei metri, per poi arrestarsi all’improvviso.

Ascensore precipita, feriti marito e moglie

Fortunatamente l’incidente non ha avuto gravissime conseguenze, a parte il grande spavento. Nella caduta marito e moglie sono rimasti feriti in modo lieve, con prognosi di 10 e 15 giorni. Sul posto sono poi accorsi carabinieri, polizia locale e vigili del fuoco che hanno provveduto a liberare gli occupanti e a porre fuori servizio l’ascensore.

Ascensore precipita, già in passato problemi al motore

Secondo quanto riportato dal Quotidiano di Puglia, già in precedenza lo stesso ascensore aveva avuto problemi al motore. Lo scorso anno, con i lavori di manutenzione, i condomini avevano provveduto alla sostituzione. Ma evidentemente l’intervento non è bastato.

Sarà condotta un’indagine per appurare eventuali responsabilità sull’accaduto.

Forse dovresti anche sapere che…