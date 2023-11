Aurelia Laurenti, il delitto di Roveredo: la storia della donna uccisa a coltellate dal compagno

Oggi nella prima puntata della nuova stagione di Amore Criminale si parlerà del femminicidio di Aurelia Laurenti, uccisa a 32 anni dal compagno il 25 novembre del 2020.

Il 25 novembre, tra l’altro, è la data in cui ricorre la “giornata internazionale contro la violenza sulle donne”.

La storia di Aurelia Laurenti

Aurelia e il suo compagno si conobbero durante una vacanza estiva. I due, malgrado la distanza, per dieci anni mantennero il fidanzamento finché non decisero di andare a convivere a Rovereto in Piano, in provincia di Pordenone. I due ebbero anche due figli. Questa realtà, almeno apparentemente perfetta, cambiò nella convivenza e il rapporto con il compagno divenne molto conflittuale. Durante il programma si parlerà dei continui litigi fino all’omicidio della donna.

Il compagno, dopo aver ucciso la donna, si presentò in Questura per costituirsi, raccontano le cronache dell’epoca, con le mani ancora sporche di sangue.

“Una tragedia immane – le parole del sindaco poco dopo l’omicidio -. Una tragedia che non possiamo spiegarci. Come istituzioni non avevamo notizia di alcun tipo di problema. Siamo attoniti e addolorati”.

Durante il processo un’avvocatessa decise di non difendere il compagno di Aurelia. “Io proprio non posso essere l’avvocato che assiste, io sono tutta dall’altra parte” disse la donna.

Amore Criminale, quando va in onda

Amore Criminale andrà in onda oggi, giovedì 16 novembre, alle 21,20 su Rai Tre.