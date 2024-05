Auto nella notte si schianta contro un semaforo, muore un 26enne a Roma

Incidente mortale nella notte in via di Torre Maura, alla periferia di Roma. Un’auto, guidata da un ragazzo italiano di 26 anni, è finita contro un semaforo. Inutili i soccorsi per il giovane. A bordo della macchina anche due passeggere, trasportate in ospedale. Non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto, per i rilievi, pattuglie del VII Gruppo Tuscolano della polizia locale. Sono in corso accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.