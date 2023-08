Auto precipita in mare dalla banchina porto, morto un uomo di 41 anni

Un uomo di 41 anni è morto nel porto di Corigliano dopo essere caduto in mare a bordo della sua auto. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Cosenza dopo la segnalazione della Guardia costiera di una vettura caduta in acqua dalla banchina. La vettura è stata individuata ad una profondità di circa 4 metri e mezzo. Sul posto oltre alle squadre di terra, sono intervenuti i sommozzatori del nucleo dei vigili del fuoco di Bari e Taranto con ausilio di un elicottero.

Gli stessi sommozzatori hanno raggiunto la vettura inabissata, una Fiat Uno, recuperando il corpo senza vita del conducente. Al momento i vigili del fuoco, con il supporto dei sommozzatori e della autogru giunta da Cosenza, si stanno adoperando per l’eventuale recupero della vettura. Sul posto sono intervenuti anche i militari della Guardia costiera e il personale del Suem 118. I carabinieri hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente e stanno recuperando le immagini dei sistemi di videosorveglianza per chiarire quanto accaduto.

