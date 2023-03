Si finge badante, fa sesso con un anziano 85enne e gli ruba una catenina d’oro

Si finge badante, fa sesso con un anziano 85enne, gli ruba una catenina d’oro e scappa. Tutto è avvenuto in provincia di Frosinone. A raccontare la storia è il sito Fanpage.

Badante fa sesso con un anziano 85enne, la prima ricostruzione

La ragazza, 25 anni, ha chiesto al titolare di un bar se qualcuno cercasse una badante. L’85enne, sentita la ragazza, le ha subito proposto di lavorare per lui. In casa però la venticinquenne lo ha distratto subito facendo sesso con lui. Una volta terminato l’amplesso, la ragazza se n’è andata, d’accordo che sarebbe tornata il giorno seguente per la programmazione del lavoro domestico, ma è sparita. Con lei è sparita anche una catenina d’oro. La donna è stata poi individuata dalle forze dell’ordine. La 25enne ora è stata condannata a due anni e sei mesi di carcere. Più una multa da mille euro.

