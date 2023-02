Un bambino che frequenta la scuola ebraica viene insultato davanti agli amichetti che ridono: “In altri tempi ti avremmo bruciato”. Il bambino va alla festa con la kippah in testa e alcuni coetanei gli dicono: “Peccato che non siamo in anni precedenti o ti avremmo potuto bruciare“. Tutti gli altri presenti, dopo aver ascoltato questa frase, si mettono a ridere dimostrando di aver apprezzato la battuta.

A raccontarlo è il presidente della comunità ebraica torinese Dario Disegni, che è stato ascoltato nei giorni scorsi in audizione alla commissione Segre del Comune di Torino nata con lo scopo di contrastare fenomi di razzismo. “Le due armi fondamentali per vincere l’antisemitismo e l’odio sono educazione e cultura” ha detto Disegni.

Bambino ebreo insultato: “In altri tempi ti avremmo bruciato”

Il presidente della comunità ebraica ha ribadito l’allarme per la “demonizzazione dello Stato di Israele, e non intendo la libera dialettica su scelte politiche che è oggetto di discussione anche fra i cittadini israeliani. E’ una cosa che ci preoccupa. Se si fanno eventi in cui si accusa Israele di essere uno Stato razzista e che pratica l’apartheid si fanno accuse infamanti. Storicamente false e che finiscono per spostare l’odio verso Israele nei confronti delle comunità ebraiche. Sono atteggiamenti che ci preoccupano”.

Sempre a Torino il convegno contro lo Stato di Israele

Il riferimento è al convegno, ospitato nelle scorse settimane, a Palazzo Civico e al centro di polemiche politiche. E durante l’audizione il consigliere di FdI Giovanni Crosetto ha chiesto alla Commissione “di prendere le distanze da tesi come quelle sostenute in quel convegno”. “Purtroppo _ ha aggiunto Disegni – l’antisemitismo è un fenomeno in aumento a livello internazionale e la percezione degli ebrei in Europa è di crescente insicurezza. La preoccupazione per il fenomeno dell’odio social. Circa il 10% degli italiani è censito come antisemita, ma c’è un antisemitismo serpeggiante molto superiore”.

Forse dovresti anche sapere che…