Bambino morto soffocato da un palloncino che gli scoppia in bocca

Un bambino di 7 anni è morto soffocato da un palloncino che ha morso e gli è scoppiato in bocca. I pezzi della plastica hanno ostruito il canale della respirazione ed il piccolo è morto soffocato. La vittima, Alessandro Di Lorenzo Antinori, viveva a Ghizzole di Montegaldella, in provincia di Vicenza.

Bambino morto soffocato a 7 anni

La tragedia è avvenuta venerdì, nel pomeriggio. Il piccolo era in casa con sua nonna. Il bambino stava giocando quando, molto probabilmente a causa di un morso, il palloncino è scoppiato. I piccoli pezzi di plastica morbida sono finiti in bocca di Alessandro che non è più riuscito a respirare. La nonna appena ha capito cosa stava accadendo, ha provato ad aiutarlo e ha chiamato i soccorsi. Alessandro è arrivato all’ospedale San Bortolo già in coma. Due giorni dopo è stata dichiarata la sua morte cerebrale, perché rimasto per troppo tempo senza ossigeno.

Il dolore della comunità

Il piccolo, affetto da sindrome di down, era molto amato dalla comunità. Alessandro era stato adottato a tre anni. Purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare ed è morto dopo il tragico incidente con il palloncino che si è rotto e gli è rimasto bloccato nella gola.

