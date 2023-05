Tutta la notte in bilico con l’auto sul ciglio di un burrone: salvato dopo 5 ore

È rimasto tutta la notte in bilico con l’auto sul ciglio di un burrone dopo un incidente stradale. Ma dopo cinque ore è stato salvato da carabinieri, vigili del fuoco e soccorso alpino. È accaduto a Caselle San Pietro di Viano, nel Reggiano.

Tutta la notte in bilico con l’auto sul ciglio di un burrone: la prima ricostruzione

Un vero e proprio incubo. Protagonista della disavventura, per fortuna con un lieto fine, un 54enne del posto che intorno alle 2.30 di questa notte è uscito di strada con la sua Jeep Renegade rossa, fermandosi ad un passo dal dirupo boschivo sottostante.

A salvare l’uomo

L’uomo, raccontano le cronache, è rimasto bloccato all’interno dell’abitacolo e, per evitare movimenti bruschi per paura che l’auto potesse precipitare, non riusciva a recuperare il telefono che gli era caduto nella vettura. Ma molto, molto lentamente è riuscito ad acciuffarlo intorno alle 6.30 per poi chiamare il padre. Quest’ultimo ha dato l’allarme e sul posto sono immediatamente arrivati i soccorsi che lo hanno liberato. Più o meno cinque ore dopo l’incidente.

L’uomo, come ovvio sotto choc, è stato poi portato all’ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia con un codice di lieve gravità.