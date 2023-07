Bimba di un anno e mezzo morta annegata in piscina, è caduta in acqua mentre stava giocando

Una bimba di un anno e mezzo è morta dopo essere caduta in una piscina di un’abitazione a Casaltone, frazione del comune di Parma. Secondo una prima ricostruzione, la piccola, attorno alle 11 di questa mattina, 11 luglio, stava giocando con altri bambini in uno spazio comune a diversi edifici quando sarebbe finita nell’acqua morendo annegata.

Bimba di un anno e mezzo morta annegata in piscina

Secondo quanto ricostruito finora, si tratterebbe di una piscina gonfiabile e non di una in muratura. Il tutto sarebbe successo in pochi attimi, prima che qualcuno si accorgesse del corpo in acqua. I genitori della piccola, di origine moldava, avrebbero anche altri tre figli. Sul posto, oltre ai mezzi del 118, i carabinieri che stanno effettuando i primi rilievi. I soccorritori hanno fatto tutto il possibile per cercare di rianimarla ma i tentativi si sono rilevati purtroppo inutili. Adesso i militari stanno effettuando i primi rilievi per ricostruire l’esatta dinamica di quanto successo e fare luce sulle cause del decesso.

I precedenti nei giorni scorsi

Si tratta dell’ennesimo, drammatico, episodio nel giro di pochi giorni. Solo lo corso 4 luglio un bimbo di due anni è morto nella frazione di Sant’Antonio di Mercadello, comune di Novi di Modena, dopo essere annegato nella piscina montata nel giardino di casa in occasione della festa di compleanno della sorella. Due giorni fa, il 9 luglio, a Pavia è deceduta una bimba di 7 anni senza che nessuno se ne accorgesse. La bambina è rimasta sotto i giochi gonfiabili di una piscina per alcuni minuti.