Bimba di 3 anni lasciata dai nonni chiusa nell’auto in un parcheggio di un centro commerciale alle porte di Torino perché dovevano fare la spesa. Protagonisti due anziani, poi denunciati.

Bimba lasciata in auto dai nonni, passante dà l’allarme

La piccola è stata lasciata nell’auto nel tardo pomeriggio di ieri, ma qualcuno passando tra le auto in sosta l’ha notata e ha dato l’allarme. Con le temperature di questi giorni, infatti, rischiava seri problemi di salute se fosse rimasta ancora al chiuso all’interno dell’abitacolo. Sono quindi arrivati i carabinieri, l’ambulanza e i vigili del fuoco che hanno forzato il finestrino e liberato la bambina che portata all’ospedale di Rivoli (Torino) è ancora ricoverata per accertamenti ma la sue condizioni sono buone. Quando i nonni sono tornati alla vettura hanno trovato ad attenderli i carabinieri che li hanno portati in caserma e denunciati.

Con i carabinieri la coppia di origine spagnola si sarebbe giustificata dicendo che “la bambina dormiva in macchina, siamo entrati al supermercato solo per comprare due cose“.

La bimba morta in auto a Cecchignola

La vicenda ricorda il ritrovamento del corpo senza vita di una bimba, di nemmeno un anno, dentro un’auto a Roma, lo scorso 7 giugno. A lasciare la piccola chiusa in macchina in quel caso è stato il padre, un Carabiniere di 45 anni, che si sarebbe dimenticato della figlia, convinto di averla portata all’asilo.