Bimbo di un anno rischia di soffocare al supermercato, dipendente scavalca il bancone e lo salva

Un bimbo di un anno stava soffocando in un supermercato ma l’intervento di un dipendente ha evitato la tragedia. E’ quanto successo all’Iper di Grandate, in provincia di Como, dove fortunatamente un pizzaiolo dipendente del reparto Panetteria si è subito reso conto di quello che stava accadendo e ha praticato al bimbo la manovra di disostruzione pediatrica, salvandogli la vita.

Bimbo rischia di soffocare al supermercato, dipendente lo salva

L’episodio, riportato anche dalla Provincia di Como, è avvenuto nel pomeriggio di lunedì 25 settembre. “Tutto è successo in pochi istanti. Il bambino più grande ha dato un M&M’s al fratellino, che l’ha inghiottito e non riusciva più a respirare. La mamma è riuscita a lanciare un urlo per dare l’allarme, ma poi ha avuto un mancamento, quindi non era più in grado di reagire – spiega il direttore dell’ipermercato – Emanuele (il dipendente, ndr) però è prontamente intervenuto e ha fatto tutto il necessario in quella situazione di grave e improvvisa emergenza”.

Tutti i dipendenti di Iper “partecipano periodicamente, divisi in gruppi, a corsi di primo soccorso tenuti da personale della Croce Rossa – prosegue il direttore –. Tra le corsie possono verificarsi diversi casi di emergenza, da un cliente che scivola nel reparto ortofrutta a uno che accusa un malore, e noi dobbiamo essere sempre pronti”.

Emanuele ha scavalcato il bancone per non perdere tempo ad aggirarlo e attuato la manovra di disostruzione, che consiste nel collocare il bambino in posizione prona dandogli delle vigorose pacche interscapolari con via di fuga laterale (cioè avendo cura di non colpire la testa) per poi girarlo in posizione supina e passare alle compressioni toraciche.

“Il piccolo ha così espulso il cioccolatino ancora intero e si è istantaneamente ripreso, mentre il fratello maggiore era comprensibilmente spaventato – continua il direttore dell’Iper di Grandate – La più scioccata era la mamma, ma per fortuna tutto si è concluso per il meglio”.

