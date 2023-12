Bollette del gas. Con la manovra appena approvata il Governo non ha rinnovato lo sconto che aveva portato l’aliquota dal 22 al 5%, facendo risparmiare ai consumatori oltre 1,5 miliardi.

Bollette gas, torna l’Iva sulle forniture al 22%: aumenti da gennaio

Malgrado la discesa dei prezzi del metano pagheremo di più il gas nei prossimi mesi. E si annuncia una stangate già a partire da gennaio, ossia da quando l’Iva tornerà al 22%. A pesare sarà anche il freddo che farà e, come annunciato in questi mesi, l’addio al mercato tutelato per milioni di famiglie.

Scrive Repubblica: “A Palazzo Chigi, così come al ministero del Tesoro, hanno guardato le previsioni dei prezzi del gas naturale per i primi mesi dell’anno prossimo e non hanno avuto dubbi: ‘Si può fare'”.

Se non si provvederà ad una proroga, l’imposta sul valore aggiunto ritornerà ad essere ordinaria. E a pagare saranno i consumatori.

