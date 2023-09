Bonus benzina da 150 euro, l’idea del Governo: come funziona e a chi spetta

Un bonus benzina per tutelare gli automobilisti. Il Governo Meloni starebbe mettendo a punto un bonus per sostenere le fasce sociali con redditi bassi colpite dal caro prezzi del carburante. In base alle informazioni trapelate e anticipate da Il Messaggero, l’agevolazione potrebbe valere 150 euro e dovrebbe avere la forma di una social card molto simile alla carta Dedicata a Te.

Cosa sappiamo sul Bonus benzina 2023?

Al momento non c’è alcuna ufficialità sul bonus benzina, ma secondo le indiscrezioni potrebbe essere una card del valore di 150 euro destinata a chi presenta un ISEE inferiore ai 25mila euro annui.

Questa soluzione potrebbe sostituire il mancato taglio delle accise, puntando ad aiutare unicamente una fascia della popolazione, quella reddittualmente più debole. Per ora non sono ancora chiare le ipotesi su come sarà possibile farne richiesta, ma la misura potrebbe essere rilasciata automaticamente ai beneficiari, indipendentemente dalla presentazione di una domanda. Il Fondo a sostegno di questa misura dovrebbe essere attorno ai 2 miliardi di euro. È plausibile supporre che questa misura potrebbe trovare spazio nel prossimo decreto fiscale previsto a ottobre.