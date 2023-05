Brescia come l’Emilia Romagna, bomba d’acqua e allagamenti: in un’ora caduta la pioggia di un mese

Brescia come l’Emilia Romagna. Sulla città lombarda, spiegano gli esperti, in poche ore è caduta la pioggia che di solito cade in un mese. Una vera e propria bomba d’acqua. In un’ora e mezza, è il calcolo dei tecnici, sono scesi 65 millimetri d’acqua.

A Brescia e dintorni così in pochi minuti le strade si sono trasformate in fiumi bloccando un po’ ovunque il traffico e la vita di sempre.

Le zone più colpite sono quelle di Caino, Nave e Concesio in Val Trompia. A Rezzato è anche crollato l’argine del naviglio e due auto parcheggiate sono finite nel canale.