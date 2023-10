Cadono calcinacci da un cavalcavia. C’è chi riprende la scena condividendo le immagini diventate virali in poco tempo. La scena mostra l’asfalto che si sta sgretolando con i calcinacci nel vuoto. Il video è accompagnato da questo messaggio: “Attenzione succede al viadotto di Varazze” al confine tra la Città Metropolitana di Genova e la provincia di Savona. Svariati sono gli inviti a condividere perché sussisterebbe il rischio crollo.

Cadono calcinacci da un cavalcavia

I residenti hanno subito manifestato la loro paura. In verità il viadotto è quello di Ceriale che si trova più a ponente. Qui è in corso la demolizione di una soletta in calcestruzzo all’interno di un cantiere. Il materiale di scarto è quindi caduto in maniera controllata. Maurizio Deiana, direttore tecnico di Autostrada dei Fiori, spiega: “Tra Borghetto e Albenga, sul cordolo centrale del viadotto Ceriale c’è un cantiere che prevede la chiusura delle due corsie di sorpasso per entrambe le carreggiate. Stiamo demolendo il cordolo e parte della soletta per andare a installare delle barriere di sicurezza di ultima generazione. Dobbiamo rimuovere la parte superficiale del calcestruzzo, del cordolo e della soletta e andare a ricostruire la base su cui poggeranno le nuove barriere”.

