Cane chiuso in un sacco di plastica e gettato via, trovato morto ancora caldo

cane è stato chiuso in un sacco e gettato via sul tratto di strada arginale che da Ca’ Tiepolo porta a Tolle, in provincia di Rovigo. Il suo corpo senza vita è stato trovato ancora caldo. Come riportato dal sito Ancora un inaudito atto di violenza sugli animali. Un. Il suo corpo senza vita è stato trovato ancora caldo. Come riportato dal sito Polesine24 , a denunciare quanto accaduto è stata Gabriella Gibin, referente del coordinamento per la tutela dei diritti degli animali.

“Non so cosa e come scrivere perché il dolore è troppo grande – spiega – Questa sera (la serata di martedì 5 marzo, ndr) ho ricevuto una segnalazione anonima di un cane Pastore Tedesco avvolto in un sacco di plastica gettato sul tratto arginale che da Ca’ Tiepolo porta a Tolle. Mi reco immediatamente sul posto e lo vedo lì gettato come fosse spazzatura, una scena che non dimenticherò mai. Era morto da poco perché ancora caldo, lo abbiamo tirato su e appoggiato sull’erba”.

“Lo hai gettato lì – prosegue Gibin, rivolgendosi all’autore, per ora ignoto, di questo gesto e reato – probabilmente pensando che la piena del Po lo portasse via e invece ti hanno visto e non la passerai liscia. Ho immediatamente allertato le Forze dell’Ordine e l’Ulss Veterinaria che ringrazio. Ora si procederà con l’esame necroscopico per capire la causa della morte e le Forze dell’Ordine procederanno agli accertamenti”.