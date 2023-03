Un carabiniere ha scoperto che la sua amante aveva una relazione con un altro uomo così ha sparato uccidendo il compagno dell’amante e provando anche ad ammazzare lei. A perdere la vita un direttore di un albergo. Protagonista un carabiniere di 58 anni in servizio in una stazione dell’Arma nel Casertano, fermato dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere per omicidio e tentato omicidio. La vittima è il gestore 60enne di un albergo di Castelforte, nella zona termale di Suio, in provincia di Latina, dove è avvenuta la tragedia. Anche la donna ferita, una 40enne, lavorava nell’hotel, e dalla ricostruzione fatta dai carabinieri, è emerso che aveva una relazione con la vittima. E’ per questo che il carabiniere, che frequentava la donna, ha sparato contro entrambi.

Il carabiniere, l’amante e l’omicidio

Il carabiniere, in servizio in una stazione dell’Arma in provincia di Caserta, dopo aver sparato si è diretto verso il Casertano fermandosi da un amico a Teano, cui ha raccontato tutto. Gli ha poi chiesto di contattare i carabinieri, che sono andati a prelevarlo e lo hanno condotto a Capua presso il Comando della locale Compagnia, dove è stato interrogato. Dall’interrogatorio poi è emerso che il carabiniere aveva preso di mira il direttore d’albergo dopo aver scoperto della relazione con la sua amante. Ha così raggiunto l’hotel dove era sicuro di trovare l’uomo, e nel parcheggio della struttura ha incrociato il 60enne gestore e la donna: ha quindi cominciato a sparare ferendo a morte l’albergatore e colpendo anche la donna.

