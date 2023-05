Un numero imprecisato di detenuti, sarebbero 40-50, si sono asserragliati all’interno del carcere di Avellino dopo aver distrutto suppellettili e arredi. Si tratta di detenuti comuni ristretti nella sezione al primo piano della casa circondariale del capoluogo irpino. La protesta dei detenuti, che alcune fonti definiscono una “vera e propria rivolta”, sarebbe stata originata dalla punizione inflitta ad un detenuto della stessa sezione per motivi disciplinari.

Le forze dell’ordine, intanto, hanno circondato il carcere.

Carcere di Avellino, CGIL: “Un intero reparto nelle mani dei detenuti”

“Una rivolta di circa 50 detenuti è in corso nel carcere di Avellino. Hanno preso il controllo di tutto il Reparto situato al primo piano lato destro. Due Agenti della Polizia Penitenziaria sono rimasti feriti ed accompagnati in ospedale. Sul Posto stanno intervenendo Carabinieri e Polizia di Stato in tenuta antisommossa provenienti da Napoli. Gli eventi sono ancora in corso”. Lo riferisce Orlando Scocca, FP CGIL Campania per la Polizia Penitenziaria. “Sembra – spiega – che la scintilla che abbia scatenato i detenuti sia la contestazione da parte degli Agenti di Polizia Penitenziaria di alcuni provvedimenti disciplinari nei confronti dei detenuti che nei giorni scorsi hanno aggredito il personale penitenziario e danneggiato alcune celle e l’infermeria. L’ultimo evento proprio ieri quando un detenuto ha tenuto in ostaggio il dirigente medico in servizio nel penitenziario mentre un altro feriva due Poliziotti in un’altra ala del carcere”. Mirko Manna, Nazionale FP CGIL Polizia Penitenziaria: “Denunciamo l’inerzia del Ministro e del Capo DAP dei quali, per altro non abbiamo notizia delle loro iniziative praticamente da quando si sono insediati se non un discorso di Giovanni Russo sui propositi che intendeva realizzare. Ci auguriamo che la rivolta rientri al più presto senza alcun altro ferito”.

