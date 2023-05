Carta d’Identità Elettronica, come si richiede e come si rinnova

Come si richiede o come si rinnova la Carta d’Identità Elettronica? La Carta di Identità Elettronica, spiega il ministero dell’Interno, può essere richiesta presso il proprio Comune di residenza o dimora a partire da centottanta giorni prima della scadenza della propria carta d’identità o in seguito a smarrimento, furto o deterioramento.

Le Carte di Identità rilasciate su supporto cartaceo e le vecchie “CIE rilasciate in conformità al decreto del Ministro dell’interno 8 novembre 2007, recante regole tecniche della Carta d’identità elettronica, possono essere rinnovate anche prima del centottantesimo giorno precedente la scadenza”.

Quanto dura la Carta d’Identità Elettronica?

La validità della CIE varia a seconda dell’età.

Scade al primo compleanno dopo:

3 anni dalla data di emissione per i minori che hanno meno di 3 anni di età ;

dalla data di emissione per i minori che hanno ; 5 anni dalla data di emissione per i minori con un’età compresa tra i 3 e i 18 anni.

Per i maggiorenni la carta ha una validità massima di 10 anni, pertanto scade dopo 9 anni più i giorni intercorrenti fra la data della richiesta e la data di nascita.

La CIE rilasciata a cittadini impossibilitati temporaneamente al rilascio delle impronte digitali ha una validità di 12 mesi dalla data di emissione del documento.

Che documenti servono?

una fototessera in formato cartaceo salvo che abbia fissato l’appuntamento tramite Agenda CIE e abbia caricato la fototessera in formato digitale. La fototessera dovrà essere nello stesso formato utilizzato per il passaporto .

in formato cartaceo salvo che abbia fissato l’appuntamento tramite e abbia caricato la fototessera in formato digitale. La dovrà essere nello . Quando si fa la richiesta, se non si è già in possesso di una CIE, è consigliabile avere il codice fiscale o la tessera sanitaria , così da velocizzare le attività di registrazione.

o la , così da velocizzare le attività di registrazione. Per il rilascio della Carta di Identità Elettronica occorre versare la somma di € 16,79 oltre i diritti fissi e di segreteria qualora previsti. È importante conservare il modulo rilasciato in fase di richiesta al Comune.

Come si presenta la domanda