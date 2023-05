Catanzaro, scuole chiuse sabato 19 maggio dopo l’allerta della Protezione Civile

Sabato scuole chiuse a Catanzaro. A causa delle avverse condizioni metereologiche previste per sabato, con la Protezione civile che ha previsto l’allerta arancione, il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita, con un’ordinanza contingibile ed urgente, ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado statali e paritarie, compresi i servizi educativi per l’infanzia e per la scuola dell’infanzia pubblici e privati, asili nido pubblici e privati e ludoteche, comprese le attività scolastiche ed extrascolastiche ricadenti nel territorio di Catanzaro per la giornata di sabato 20 maggio 2023. Inoltre, per la stessa ragione, il primo cittadino ha revocato l’isola pedonale prevista su corso Mazzini per sabato. L’amministrazione consiglia “la massima prudenza, soprattutto nel pomeriggio e nella serata di domani”.

Nuove piogge nel weekend

Questo fine settimana è in arrivo una nuova perturbazione: si formerà oggi, venerdì 19 maggio, con un po’ di pioggia tra Sardegna, le coste Tirreniche e il Piemonte, e dei fenomeni ventosi abbastanza sostenuti tra Sicilia e Calabria. Sarà il preludio alla perturbazione che poi nella giornata di sabato 20 maggio sarà abbastanza estesa su tutto il paese, che porterà piogge importanti principalmente su Piemonte Occidentale, a ridosso della fascia Alpina, sulla Sardegna, settore est dell’isola, e poi Sicilia e Calabria, entrambe sul versante ionico.

Tornerà a piovere un po’ anche sull’Emilia Romagna e sulle Marche però non sono previsti accumuli importanti, poi verso sera qualche pioggia più intensa si formerà sulle coste di Lazio e Toscana. Si tratta comunque di piogge e tratti intense ma che non hanno nessuna caratteristica di persistenza, come abbiamo visto nel corso degli ultimi giorni.

