Che tempo farà nei prossimi giorni? Piogge al Nord, al Sud continua invece la fase primaverile

Che tempo farà nei prossimi giorni? Al Nord, secondo gli esperti, sono in arrivo altri quattro giorni di pioggia, mentre al Sud continuerà una fase primaverile più soleggiata. Il mese di maggio, spiegano, per il Nord Italia passerà alla storia. In alcune zone le piogge registrate, infatti, sono state 3 o 4 volte superiori alla media climatologica.

Per l’Estate, insomma, bisogna ancora aspettare. I modelli indicano una prima fiammata entro il 5 giugno. Per quel giorno sono previsti 35°C al Sud e fino a 33°C anche al Centro e, secondo questa proiezione, potremmo passare all’improvviso da un maggio piovosissimo ad un giugno africano.

Le previsioni giorno per giorno

Martedì 28. Al Nord: instabile specie al Nordest. Al Centro: temporali e piogge sulle regioni adriatiche. Al Sud: instabile sugli Appennini. Mercoledì 29. Al Nord: rovesci pomeridiani sulle Alpi. Al Centro: rovesci solo sull’Appennino. Al Sud: temporali lungo i rilievi. Giovedì 30. Al Nord: nuova perturbazione atlantica. Al Centro: qualche pioggia tra Toscana e Marche. Al Sud: soleggiato.